Tiziano Ferro e Laura Pausini, Instagram: concerto il 17 marzo 2020 alle 17

Di Alberto Graziola domenica 15 marzo 2020

In queste giornate in cui vige l'invito e la necessità di stare a casa per frenare i contagi da Coronavirus, molti artisti e cantanti si sono dati appuntamento con i fan per alcune diretta su Instagram. Un momento per ascoltare esibizioni dal vivo, acustiche, per sensibilizzare sull'argomento e per un contatto umano (sebbene virtuale) più che mai necessario in queste settimane.

Laura Pausini e Tiziano Ferro, nelle scorse ore, hanno annunciato una diretta streaming per il 17 marzo 2020, alle 17, con i fan, sui social: