Francesca Michielin, Feat: le canzoni dell'album in uscita il 13 marzo 2020 (tracklist)

Esce domani, 13 marzo 2020, Feat, il nuovo album di Francesca Michielin. Come vi avevamo già raccontato, il disco è composto da 11 tracce, 11 featuring, esito delle collaborazioni della giovane artista con i nomi più importanti e interessanti del panorama musicale attuale. Il singolo apripista è stato Cheyenne, realizzato in collaborazione con il producer Charlie Charles. Ecco come Francesca Michielin ha raccontato il concept alla base dell'album:

Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell'Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura