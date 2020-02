Francesca Michielin, Feat: il nuovo album esce il 13 marzo 2020

Feat è il nuovo album di Francesca Michielin. La cantautrice e polistrumentista veneta torna sulle scene con un progetto discografico a distanza di due anni da 2640, terzo album registrato in studio, disco d'oro che contiene i brani Vulcano e Io non abito al mare. Feat, disponibile dal 13 marzo 2020, è composto da 11 tracce, 11 featuring, esito delle collaborazioni della giovane artista con i nomi più importanti e interessanti del panorama musicale attuale. Il singolo apripista, Cheyenne, realizzato in collaborazione con il producer Charlie Charles, è stato pubblicato lo scorso novembre. Ecco come Francesca Michielin ha raccontato il concept alla base del processo creativo di Feat:



Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell'Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura.

Tre tracce del nuovo album saranno rese note al pubblico in un modo piuttosto particolare: ogni giovedì, nelle tre settimane precedenti l’uscita del disco, Francesca Michielin sarà protagonista di un set live, prodotto da Vivo Concerti, dal mood unico, nato e costruito attorno alle sonorità del pezzo che sarà poi disponibile dalla mezzanotte del venerdì. I tre set andranno in scena a Milano, rispettivamente il 20 e il 27 febbraio e il 5 marzo 2020. Nel primo appuntamento del 20 febbraio, al club Rocket di Milano, sarà presentato il singolo Gange, realizzato con la collaborazione del rapper Shiva.