Gigi d'Alessio, Instagram: live streaming giovedì 12 marzo 2020 alle 18 #iostoacasa

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

In queste giornate legate all'appello di restare a casa ed uscire solo per esigenze effettive, aumentano le iniziative dei cantanti con alcuni live in diretta su Facebook o Instagram. A questo appello si è unito anche Gigi d'Alessio che, via Instagram, ha annunciato un mini concerto per domani sera, alle 18, in live streaming:



Ciao ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa... e DOBBIAMO stare a casa, domani sera alle 18 farò un mini live in diretta su Facebook e Instagram per stare un po’ insieme! 🎶💙

Non mancate!

Appuntamento, quindi, a domani 12 marzo 2020 per il live di Gigi d'Alessio, dalle 18, in streaming su Instagram.