Neon - Le Ali, il nuovo singolo di Marracash ed Elisa (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 6 marzo 2020

Il singolo inedito di Marracash.

Da venerdì 6 marzo 2020, è disponibile un singolo inedito di Marracash intitolato Neon - Le Ali che vede la partecipazione di Elisa.

Marracash ed Elisa hanno presentato questo nuovo singolo attraverso i social network, pubblicando alcune immagini che li ritraggono insieme e condividendo la stessa foto artistica in bianco e nero, che li ritrae con una falena sulla bocca, chiara citazione alla locandina de Il Silenzio degli Innocenti.

In un post, il rapper di Barona ha svelato la genesi di questo singolo, dichiarando che è stata Elisa a contattarlo per fargli ascoltare un ritornello scritto appositamente per lui. Per ragioni di tempistica, non è stato possibile inserire Neon - Le Ali nell'album Persona.

Di seguito, trovate il testo di Neon - Le Ali; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il singolo.

Marracash feat. Elisa, Neon - Le Ali: il testo

Quando fissi il buio ci vedi sempre qualcosa, bro

Tappati le orecchie però io ci sono ancora, bro

Conta, bro, vuoti che hai lasciato non si colmano

Quanti messi in ombra, quanti ne hai perduti in corsa, bro

Animale notturno, devo uscire dal buco

Tenuto in pugno dal mio lato più oscuro

Panico, sbuffo, paranoie di fumo

Vago d'impulso, iridi simili a un lupo.

Luci dei club, baci dei flash

Ori e gioielli che accecano i re

Lampi di neon squarciano il cielo

E le paure che ho.

Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla

Il neon brilla, sembra una danza

Come fanno le star

Ti spegni se

Nessuno guarda più ma resti dove la luce balla

Chiudi il cielo nella tua stanza

La festa finirà

Solo la luna ti ti parla.

Ti sei fatto amare, però non sai affatto dare, bro

Sì, lei ha fatto male, forse tu sei fatto male, bro

Pare, bro, che ti sei scordato della fame, bro

La tua farsa cade, non sei niente di speciale, bro

Ho paura del buio, specie quello degli altri

Giro confuso, sibili, timidi sguardi

L'unico scudo, stare fuori, distrarsi

So da che fuggo, figli di simili sbagli.

Luci dei brand, stelle di Led

Fari allo xeno, semafori e

Le scie dei jet squarciano il cielo

E le paure che ho.

Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla

Il neon brilla, sembra una danza

Come fanno le star

Ti spegni se

Nessuno guarda più ma resti dove la luce balla

Chiudi il cielo nella tua stanza

La festa finirà

Solo la luna ti ti parla.

Come un oceano di lamiera

Tra i cavi elettrici delle città

Restiamo collegati appena

E la notte poi se ne va.

Quando ti senti giù, tu resti dove la luce balla

Il neon brilla, sembra una danza

Come fanno le star

Ti spegni se

Nessuno guarda più ma resti dove la luce balla

Chiudi il cielo nella tua stanza

La festa finirà

Solo la luna ti ti parla.