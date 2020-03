Madonna in lacrime durante il concerto a Parigi

Di Alberto Graziola domenica 1 marzo 2020

Madonna in lacrime durante il concerto a Parigi: ecco cosa è successo

Il Madame X Tour di Madonna è stato al centro di numerose problematiche negli ultimi tempi, legate ai problemi di salute della cantante. L'artista ha confessato apertamente di soffrire di dolore legato ad alcune lesioni, come raccontato a novembre, per la prima volta:

"Il dolore che provo in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini del dottore in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il viaggio di Madame ❌ con tutti voi"

Queste le parole della popstar via Instagram. Successivamente, prima di imbarcarsi con il tour europeo, spiegò:

"Ho trascorso gli ultimi due giorni con i dottori. Scansioni, ultrasuoni, raggi X, esami e altre lacrime. Mi hanno spiegato molto chiaramente che se dovessi continuare il mio tour - dovrò riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo ".

Dopo alcune tappe cancellate anche in Europa, giovedì sera Madonna, come riportato dal The Sun, è scoppiata in lacrime, sul palco.

Durante il live, la cantante è caduta da una sedia, durante il suo tour.

La pop star, come rivelato dal quotidiano inglese, è "scoppiata in lacrime e ha lottato per resistere" dopo la caduta.

Madonna ha dovuto essere aiutata da una delle sue ballerine dopo l'incidente al Le Grand Rex di giovedì sera, aggiungendo come avesse poi occasionalmente usato un bastone per aiutarsi a camminare, a causa delle lesioni al ginocchio e all'anca.