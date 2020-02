Emma, Luci Blu è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 29 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Emma, estratto dall'album Fortuna.

Luci Blu è il terzo singolo estratto da Fortuna, l'ultimo album di inediti di Emma Marrone, pubblicato lo scorso 25 ottobre.

Luci Blu arriva dopo la pubblicazione del singolo di lancio Io sono bella e dopo il secondo singolo Stupida allegria, presentato come canzone d'apertura del medley con il quale Emma si è esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, in qualità di ospite.

Emma si è esibita con il suo nuovo singolo durante la prima puntata del serale di Amici 19.

Di seguito, trovate il testo di Luci Blu; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Emma - Luci Blu: il testo

Girano così

Le cose sai com'è

Che sembra poi far tutto

E invece non puoi fare niente

Io ancora non ce l'ho

La pillola del tempo

Che se la prendo torno

Torno e mi risveglio da te.

E ci resto fino a quando

Non ho capito dove sbaglio

Finché non ho imparato a renderti felice

Finché non ho imparato a renderti felice.

Oh, ti prenderò in braccio,

senza stringere troppo,

per non farti male, per non farti male,

ma abbastanza da non farti cadere giù

Oh, si accendono le luci blu

e facciamo l'amore

Poi ti lascio andare

Ciao.

Mettiamola così

Da oggi cambio tutto

E metto l'orizzonte

appeso come un quadro sopra il letto.

E se voglio lo riguardo

Perché non so immaginarlo

Perché non ho imparato a renderti felice

Perché non ho imparato a renderti felice.

Oh, ti prenderò in braccio,

senza stringere troppo,

per non farti male, per non farti male,

ma abbastanza da non farti cadere giù

Oh, si accendono le luci blu,

e facciamo l'amore, poi ti lascio andare

E non c'è niente da dire.

C'era tutto io e te e quelle luci blu

C'era tutto io e te e quelle luci blu

C'era tutto io e te e quelle luci blu.

Eh, si spengono le luci e tu

Tu non volermi male

Se ti ho lasciato andare

Ciao

Ciao.

Eh si spengono le luci e tu.

Tu.