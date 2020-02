Francesca Michielin feat. Coma_Cose, Riserva Naturale è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Francesca Michielin, terzo estratto dall'album Feat.

A partire da venerdì 28 febbraio 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Francesca Michielin che si intitola Riserva Naturale e che vede la partecipazione dei Coma_Cose.

Riserva Naturale è il terzo estratto da Feat, il quarto album di inediti di Francesca Michielin che verrà pubblicato il prossimo 13 marzo, dal quale sono già stati estratti i singoli Cheyenne, prodotto da Charlie Charles, e Gange, che vede la partecipazione di Shiva.

Riserva Naturale è stato presentato in anteprima il 27 febbraio durante il concerto che Francesca Michielin ha tenuto agli studi Officine Meccaniche di Milano e trasmesso in streaming tramite la propria pagina ufficiale Facebook.

Di seguito, trovate il testo di Riserva Naturale; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Francesca Michielin feat. Coma_Cose - Riserva Naturale: il testo

Non mi serve nulla, al massimo mi manca

Sono un albero in una metropolitana

Piena a mezzanotte e 40

Voglio dirti che mi sento stanca, quest'aria sfianca

Tutta 'sta gente molesta, che mi calpesta

Mezza depressa, tutta connessa.

Che ne so io della tua testa

Lasciami stare in una foresta

Fuori contesto, ma dentro la festa

Spinta dal vento, graffiata dal grigio che resta

Mi spacca il cuore, non c'è il tre, solo il minore

Mi spacca il cuore, resto io, il male minore.

Ho sonno ma sogno

Sole sulle ciglie

Niente che mi tormenta.

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te.

Yehi

Circonvalla

Anello di Saturno

Pianeta fantasma

Aspetto il nuovo tour

Da te volevo il mare senza pregiudizi

Però mi farò bastare due gabbiani blu

Ma arrivano solo quando visualizzi tu

Qua in città si muove tutto a caso

Nove, dieci, undici, sangue dal naso

Quando il freddo tornerà feroce

E cucirò un maglione usando solamente

Un filo di voce.

Ho sonno ma sogno

Io e te dentro un arco

E suono d'archi ed un'arpa

Sogno ma ho sonno

Dentro ad una stanza

Col diluvio che avanza.

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te

Proteggimi senza riserva naturale

Respirare e stare calma

A te stretta come fossi Gibilterra

Adesso portami con te

Portami con te.