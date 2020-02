Francesca Michielin, concerto annullato per il Coronavirus, lei si esibisce in diretta streaming su Facebook

Di Giulio Pasqui mercoledì 26 febbraio 2020

Il concerto del 27 febbraio al Serraglio di Milano è stato annullato, lei lo "recupera" in diretta streaming su Facebook.

"La musica non si ferma, e neanche noi", scrive Francesca Michielin sui suoi canali social. Giovedì 27 febbraio avrebbe dovuto incontrare i suoi fan al Serraglio di Milano per un concerto, ma a causa delle disposizioni della Regione Lombardia anche questo appuntamento è stato annullato. Ma niente andrà perso. "Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale", ha aggiunto lei.

Il 27 febbraio Francesca Michielin "incontrerà" virtualmente il suo pubbblico. L'Urban Orchestral Set verrà trasmesso il 27 febbraio, dalle ore 21, sulla pagina Facebook della cantante. Non saranno al Serraglio ma presso lo studio di registrazione Officine Meccaniche di Milano. Voce, pianoforte, quintetto d’archi e percussioni per il set prodotto da Vivo Concerti. Con lei anche i Coma_Cosa, con cui presenterà (per la prima volta) il nuovo singolo Riserva Naturale.

Feat, il nuovo album dell'artista, uscirà il 13 marzo.

Credits: Letizia-Ragno