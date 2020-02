Il Tre feat. Nayt, Fight! è il nuovo singolo

Di Fabio Morasca giovedì 27 febbraio 2020

Il nuovo singolo del rapper romano Il Tre.

A partire dal 28 febbraio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo del rapper romano Il Tre, che si intitola Fight! e che vede la partecipazione di un altro rapper proveniente dalla scena romana, Nayt.

Fight! arriva dopo la pubblicazione del singolo Le vostre madri, rilasciato lo scorso dicembre. Per quanto riguarda Nayt, invece, recentemente, il rapper di Raptus ha collaborato con Jamil per il singolo Come me.

Il nuovo singolo de Il Tre, Fight!, stando al comunicato ufficiale, "gioca sulla 'rivalità'", tra i due rapper, in "uno scontro all'ultima rima che evidenzia la loro tecnica fuori dal comune e il loro talento negli extrabeat".

Il Tre, 23 anni, nome d'arte di Guido Senia, ha iniziato a farsi notare dopo la vittoria dell'edizione 2016 del One Shot Game, contest nazionale di esibizioni live organizzato dalla Honiro.

Nel 2018, Il Tre ha pubblicato da indipendente il mixtape intitolato Cracovia Vol.2. A giugno 2018, invece, è uscito il suo primo singolo ufficiale, intitolato Bella Guido, che è riuscito ad entrare nella classifica Top Viral di Spotify.

Dopo aver firmato un contratto con l'etichetta Atlantic Records/Warner Music, Il Tre ha pubblicato altri tre singoli, L'importante, Cracovia Pt. 3 e il singolo precitato, Le vostre madri. Con il singolo Cracovia Pt. 3, Il Tre ha superato i 15 milioni di stream.

Nel corso della sua carriera, Il Tre, oltre a Nayt, ha collaborato anche con altri artisti, uno tra tutti, Junior Cally, con cui ha inciso la canzone Cristiano, contenuta nel secondo album di inediti del rapper che ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Ricercato.