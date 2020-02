Stupid Love, Lady Gaga: il singolo esce venerdì 28 febbraio 2020, è ufficiale

Stupid Love è ufficialmente il nuovo singolo di Lady Gaga, primo brano che anticipa la nuova era discografica della cantante.

Se qualche settimana fa il pezzo era stato leakkato, dando vita anche alla reazione seccata della diretta interessata che aveva chiesto ai fan di fermare questa anteprima non concessa, ora è stato confermato il progetto iniziale della cantante.

Rimane, dunque, Stupid Love il primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo disco (prevista per aprile).

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm