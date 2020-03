Morta Elisabetta Imelio, fondatrice dei Prozac +: la musicista era malata da tempo

Home Festival 2018: il 31 agosto arrivano Prodigy, Incubus e la reunion dei Prozac + (info, biglietti e prezzi)

L'Home Festival 2018 di Treviso annuncia l'arrivo di The Prodigy, Incubus e Prozac + per la giornata del 31 agosto: ecco tutte le info per acquistare i biglietti.