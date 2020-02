BTS, classifica Usa iTunes occupata dalle loro canzoni nelle prime 20 posizioni

E' uscito "Map of the soul 7" il nuovo disco dei BTS e la band ha già agguantato un importante traguardo, per certi versi anche inaspettato. Due ore fa, su iTunes, la classifica vedeva tutte le prime venti posizioni occupate da un brano della boyband sudcoreana.

Come potete vedere nello screenshot a seguire, le tracce del disco hanno prepotentemente conquistato la classifica iTunes sbalzando altri artisti e invadendo letteralmente la top 20.

Una conferma ulteriore della potenza mediatica del gruppo, attesissimo da mesi con il loro nuovo lavoro e in grado di macinare picchi di vendite e di visualizzazioni video in pochissime ore.

#BTS is currently occupying the top 20 spots on the US iTunes song chart with tracks from their new album #MAP_OF_THE_SOUL_7.



Congratulations, @BTS_twt! 🍾 pic.twitter.com/L9I3EzpTl2