Ghali, DNA è il nuovo album. E su Fedez rivela: "Oggi non ci sono rapporti"

Di Alberto Graziola venerdì 21 febbraio 2020

Ghali parla di Fedez e del nuovo album DNA

DNA è il titolo del nuovo album di Ghali, uscito oggi, 21 febbraio 2020. Il cantante, ospite anche a Sanremo 2020, si è raccontato in un'intervista a Il Messaggero, parlando del successo ottenuto e dei lati positivi:

"Non ho ancora realizzato quanto sia cambiata (la mia vita, ndr). E come me anche chi mi sta accanto, a partire da mia madre. È tutto così grande... Il fatto che ora posso dedicarmi completamente alla musica: sono riuscito a trasformare quella che era la mia passione in un lavoro"

Sul rapporto con Fedez, riconosce al collega di essere stato il primo ad aver creduto in lui ma, allo stesso tempo, rivela che la frase della canzone che dà il titolo all'album ("Ricordo quando mi dicevano non farai mai nulla e resterai per sempre nel buio in un angolo") gliela avrebbe detta proprio Fedez: