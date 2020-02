Amici 2020, Gaia Gozzi: età, chi è la cantante ammessa al serale

Gaia Gozzi è tra le cantanti ammesse al serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza venerdì 28 febbraio 2020. Ecco la sua scheda, come riportata sul sito di Witty Tv:

Cantante. Ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Si definisce abbastanza semplice ma quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato ma fare quello che sente.

Non ha mai studiato canto: ha frequentato solo una lezione ma l’insegnante voleva cambiarle la voce e lei è andata via.