Giaime, Mula è il nuovo EP

Di Fabio Morasca mercoledì 19 febbraio 2020

Il nuovo progetto discografico di Giaime.

Dal 14 febbraio 2020, è disponibile il nuovo EP del rapper milanese Giaime che si intitola Mula e che contiene 5 canzoni inedite e molte collaborazioni.

L'EP, anticipato dal singolo e dal video di Niente, canzone che vede la partecipazione di Pyrex della Dark Polo Gang, infatti, vede anche la collaborazione di Vegas Jones, Ernia, Lazza ed Emis Killa.

Tutte le canzoni del nuovo progetto discografico del rapper 24enne sono state prodotte da Andry The Hitmaker.

Oltre al video di Niente, in questi giorni, Giaime ha pubblicato altri 3 video: Torna a casa, canzone che vede il feat. di Vegas Jones, Ragione e IQOS, brano che vede la partecipazione di Ernia.

Tramite i social, Giaime ha annunciato Mula con queste dichiarazioni:

Mula EP è un riassunto della mia carriera fino ad ora, c’è tutto quello che sono ad oggi, dal sound alle rime. Mula è il mio cognome, è la mia dinastia, Mula sono i soldi, Mula è il cambiamento, Mula è Giaime. Era ora di darvi qualcosa di più di tanti singoli, finalmente ci siamo, io il mio l’ho fatto, adesso sta a voi darmi una risposta.

Dopo la pubblicazione dell'EP, tutti i brani di Mula sono finiti in Top 50 su Spotify, con il brano Parola che ha raggiunto la top ten.

Per quanto riguarda l'attività live di Giaime, il rapper proporrà i brani contenuti in Mula dal vivo, per la prima volta, il prossimo 8 aprile al Gate di Milano.

Di seguito, trovate la tracklist di Mula.

Giaime - Mula EP: la tracklist

1. Torna a casa (feat. Vegas Jones)

2. IQOS (feat. Ernia)

3. Parola (feat. Lazza, Emis Killa)

4. Niente (feat. Pyrex)

5. Ragione