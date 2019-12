Giaime, Vodka è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca lunedì 30 dicembre 2019

Il nuovo singolo di Giaime.

Dal 19 dicembre 2019, è disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali, il nuovo singolo di Giaime che si intitola Vodka e che è prodotto da Andry The Hitmaker. Dallo stesso giorno, è disponibile anche il video.

Il singolo Vodka arriva a distanza di un mese dalla pubblicazione di Mai, singolo che vede la partecipazione di Lele Blade e Fred De Palma che riprende la celebre hit di Paola & Chiara, Vamos a bailar, e dopo i singoli Mi ami o no, realizzato con Capo Plaza, pubblicato a settembre e certificato Disco d'Oro, Fiori, feat. Lazza, anch'esso certificato Disco d'Oro, e Ricco, feat. Vegas Jones.

Stando al comunicato ufficiale, Vodka è "un inno d'amore" che ha come tema centrale, appunto, la vodka, "simbolo di divertimento e unione ma anche di delusione e solitudine".

Di seguito, trovate il testo di Vodka; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Giaime - Vodka: il testo

Questi figli di put*ana sono come me

Vogliono scoparti, come posso biasimarli, come dargli torto,

Sto contando i cash, ma ne voglio il doppio

Prendo prima quello che non ho e poi quello che è nostro

Era meglio se toglievo Insta

Il fascino d'artista, spero non ti distrae

E' dal primo giorno che ti ho vista

Che ho pensato, minc*ia, non saremo amici mai.

Balla per me, non per qualcun'altro

Leva il tanga perché sa che ho un 'zzo tanto

I miei randa', famiglia, anzi triumvirato

Hasta 'sta villa, sto risparmiando, boss.

Dove hai messo la vodka che non la ritrovo più

Dov'eri quella volta che non ragionavo più

Ho bevuto la vodka che avevi nascosto tu

Come la prima volta che l'abbiamo fatto in studio.

Siamo sopra ad una Smart, però siamo in tre

Vogliono fermarci, avevo bevuto troppo e sono quasi morto

Sai, pensavo che, mo' non mi ricordo

Metto in riga questi quattro scemi e torno al lavoro

Era meglio essere egoista

Se vuoi che capisca, fra' ti devi spiegare

Lei che esce di casa già svestita

Ok, facciamo prima, non ti devi spogliare.

Balla anche se non c'è nessun'altro

Ho fatto i soldi 'sto mese, sono cambiato

Il ricordo di chi ero, l'ho cancellato

Fra', sto mentendo, stavo scherzando, boss.

Dove hai messo la vodka che non la ritrovo più

Dov'eri quella volta che non ragionavo più

Ho bevuto la vodka che avevi nascosto tu

Come la prima volta che l'abbiamo fatto in studio.