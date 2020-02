No Time To Die, Billie Eilish per la colonna sonora del nuovo film di James Bond: ascolta la canzone

"No Time to Die" è la canzone portante della colonna sonora del 25esimo film di James Bond, No Time to Die. La canzone è stata annunciata da Billie il 14 gennaio 2020.

Il brano segue la favolosa serie di canzoni a tema viste nel franchise cinematografico, con artisti del calibro di mega successi come "Skyfall" della cantante inglese Adele, "Live and Let Die" dell'artista dei Beatles Paul McCartney e "Goldfinger" di Shirley Bassey. Segue lo stesso modello titolare delle altre canzoni a tema, ed è intitolato come il film di accompagnamento, No Time To Die.

Billie ha stuzzicato ulteriormente la canzone il 12 febbraio 2020, rivelando che il brano sarebbe stato pubblicato il giorno successivo, il 13 febbraio 2020, prima dell'uscita del film come singolo promozionale.

Ecco, a seguire testo, traduzione e audio della canzone.

Billie Eilish, No Time to Die, Testo

[Verse 1]

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

[Chorus1]

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

[Verse 2]

I let it burn

You're no longer my concern, mmm

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

[Chorus1]

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

[Refrain3]

No time to die, mmm

No time to die, ooh

[Outro4]

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

Billie Eilish, No Time to Die, Traduzione

Avrei dovuto saperlo

Lasciarti da solo

Solo per mostrarti

Che il sangue che sanguini è solo il sangue che meriti

Eravamo una coppia

Ma ti ho visto lì

Troppo da sopportare

Eri la mia vita, ma la vita è lontana dalla fiera

Sono stato stupido ad amarti?

Ero spericolata per aiutarti?

Era ovvio per tutti gli altri?

Che mi ero innamorata di una bugia

Non sei mai stato dalla mia parte

Mi prendi in giro una volta, mi prendi in giro due volte

Sei morte o paradiso?

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c'è tempo per morire

L'ho lasciato bruciare

Non sei più la mia preoccupazione, mmm

Volti del mio passato ritornano

Un'altra lezione ancora da imparare

Che mi ero innamorata di una bugia

Non sei mai stato dalla mia parte

Mi prendi in giro una volta, mi prendi in giro due volte

Sei morte o paradiso?

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c'è tempo per morire

Non c'è tempo di morire, mmm

Non c'è tempo per morire, ooh

Mi prendi in giro una volta, mi prendi in giro due volte

Sei morte o paradiso?

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c'è tempo per morire

Billie Eilish, No Time to Die, Audio