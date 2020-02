Sanremo 2020, Bugo commenta il caso Morgan: "Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato"

Continua a tenere banco l'affaire Bugo-Morgan dopo il colpo di scena della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. L'ex giudice di X Factor inizia a cantare il brano in gara, cambia il testo (che diventa offensivo verso il collega) e Bugo se ne va, lasciando il palco.

In una recente intervista per La Stampa, con Luca Dondoni, Bugo parla dell'accaduto, a distanza di pochi giorni. Un vero e proprio ciclone mediatico:

"Ho il telefono che bolle per le chiamate di gente che vuole chiedere, sapere, ma sono confuso. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato"