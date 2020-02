Sanremo 2020, Cristiano Malgioglio su Elettra Lamborghini: "Quando è comparsa sul palco mi sono chiesto: ma siamo alla Corrida?"

Di Alberto Graziola martedì 11 febbraio 2020

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020, la critica di Cristiano Malgioglio

In un'intervista rilasciata ad Adnkronos, Cristiano Malgioglio ribadisce il poco appeal suscitato in lui da Elettra Lamborghini, in gara tra i 24 Big al Festival di Sanremo 2020. Prima dell'inizio dell'evento musicale televisivo, il cantautore e opinionista, aveva già espresso il suo dissenso nei confronti della cantante:

Quello della canzone della Lamborghini. Le avrei scritto io un brano ma non so se sa cantare, sa cantare? Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento, la Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori’

Opinione non cambiata dopo averla vista esibirsi sul palco del Teatro Ariston:

Quando è comparsa sul palco Elettra Lamborghini, mi sono chiesto: ma siamo alla Corrida?

Opinione positiva, invece, su "Fai rumore" di Diodato, vincitrice della 70esima edizione del Festival:

"una canzone intensa e struggente"

Poi una sicurezza finale: