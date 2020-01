Sanremo 2020, Malgioglio difende Rita Pavone: "Artista di serie A". Su Elettra Lamborghini invece...

Cristiano Malgioglio è stato contatto da Adnkronos e ha commentato i 24 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2020, scelti e ufficializzati da Amadeus durante la serata de "I soliti ignoti". Il cantautore ha subito preso le difese della collega, Rita Pavone, al centro di polemiche dopo la sua partecipazione in gara.

"Le ho fatto le mie congratulazioni e lei ha detto che va a Sanremo con una bellissima canzone e che delle critiche non gliene frega niente anzi, la fanno solo sorridere. Quello che le interessa invece e’ salire sul palco dell’Ariston e presentare il suo brano (...) A me non interessa nulla del partito a cui appartiene la Pavone. Rita è un’artista di serie A e nel nostro paese una cantante così ne nasce una ogni cento anni: cantante, ballerina e attrice. Una volta ho chiamato Rita per cantare con lei un duetto tremavo come una foglia dall’emozione"