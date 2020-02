Claudio Baglioni in concerto il 17 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 18 settembre in Arena di Verona (biglietti)

Di Alberto Muraro martedì 18 febbraio 2020

Dopo i prossimi impegni live alle Terme di Caracalla, Claudio Baglioni calcherà il palco del Teatro Greco di Siracusa il 17 luglio e dell'Arena di Verona il 18 settembre: ecco le info sui biglietti.

Non pago dei 12 (!) concerti previsti a giugno nella suggestiva location delle Terme di Caracalla di Roma, Claudio Baglioni annuncia due nuovi imperdibili appuntamenti live.

Il prossimo 17 luglio e il 18 settembre l'artista romano si esibirà presso il Teatro Greco di Siracusa e in Arena Verona con due concerti molto speciali. Saranno infatti due live di pop-rock sinfonico, che spazierano dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, nei tre luoghi simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole.

L'evento Dodici note, questo il nome della serie di concerti estivi di Claudio Baglioni, si allunga dunque per dare l'opportunità all'interprete di presentare anche al suo pubblico siciliano e veneto i dodici brani inclusi nel suo nuovo album di inediti, in uscita nella primavera del 2020. Concerti in luoghi simbolo, nei quali storia, arte e bellezza si fondono magicamente.

Queste le date di DODICI NOTE, prodotte e organizzate da Friends & Partners e in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma per le date alle Terme di Caracalla:

6 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

10 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

11 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

15 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

17 luglio – Teatro Greco – SIRACUSA (NUOVA DATA)

18 settembre – Arena di VERONA (NUOVA DATA)





I biglietti

Vi informiamo che i biglietti per i due nuovi concerti di Claudio Baglioni saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al suo Fan Club dalle ore 11.00 di mercoledì 19 febbraio. Dalle ore 11.00 di giovedì 20 febbraio, saranno disponibili per tutti, su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio, nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per maggiori info vi invitiamo a visitare il sito degli organizzatori www.friendsandpartners.it.