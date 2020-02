Morgan e Bugo squalificati da Sanremo 2020 per defezione

Di Alberto Graziola sabato 8 febbraio 2020

Bugo e Morgan squalificati per defezione da Sanremo 2020

Morgan e Bugo sono stati squalificati da Sanremo 2020: l'annuncio è stato dato da Amadeus. Il conduttore ha ammesso di essere dispiaciuto perché credeva e crede ancora nella forza e validità della canzone dei due cantanti ma non c'è possibilità che loro tornino a cantare sul palco. E così, come recita il regolamento, Morgan e Bugo sono stati squalificati per defezione.

Ecco cosa era successo:

Dopo l'annuncio di Antonella Clerici, Morgan è sceso dalle scale, inizialmente da solo. Si è fermato, ha guardato indietro e Bugo lo ha raggiunto, mettendosi l'auricolare.

La performance è iniziata ma Morgan ha iniziato a leggere da uno schermo e da alcuni fogli, apparentemente modificando il testo della canzone originale e mantenendo solo alcune parole.

Poco dopo, Bugo, evidentemente seccato, se ne è andato dal palco, lasciando Morgan, da solo. Un'uscita di scena improvvisa che ha creato caos e imbarazzo sul palco. Amadeus è andato dietro le quinte per cercare di capire (inutilmente) cosa fosse successo.