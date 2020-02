Aeham Ahmad, il pianista siriano che suona per Elodie a Sanremo 2020

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Chi è Aeham Ahmad che ha suonato il piano per Elodie a Sanremo 2020?

Elodie ha scelto di farsi accompagnare da Aeham Ahmad sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2020, nella serata delle cover. La cantante, in gara con Andromeda, canterà "Adesso tu" di Eros Ramazzotti.

Ma chi è il pianista che suona per l'artista?

E' nato a Damasco nel 1988, palestinese nella minoranza in Siria. Il ragazzo ha passato tutta la sua vita a Yarmouk, in un campo profughi. E' stato il padre a a insegnargli a suonare il piano quando era solo un bambino.

Hanno fatto il giro del mondo le sue esibizioni tra le rovine con lo scopo di lanciare un messaggio globale:

“Questo è il mio messaggio: ricordarvi di queste persone e far si che il mondo ne prenda consapevolezza di nuovo”.

Nel 2015, dopo un divieto, il pianoforte gli viene bruciato davanti agli occhi. Per lui è un dramma, un trauma. Fugge a Monaco, poi in Germania e inizia ad esibirsi in diverse città del posto, suonando come simbolo assoluto di libertà.

Questo è il suo account ufficiale Instagram.