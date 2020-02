Non succederà più: Elettra Lamborghini con Myss Keta a Sanremo 2020 (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini si esibirà con Non succederà più.

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, durante la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Elettra Lamborghini si esibirà con la canzone Non succederà più insieme alla rapper Myss Keta.

Non succederà più è un singolo di Claudia Mori, pubblicato nel 1982, che vede la partecipazione vocale di Adriano Celentano.

La canzone è stata presentata fuori gara durante la serata finale dell'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo. Nelle settimane successive, Non succederà più divenne il singolo più venduto dell'intera kermesse.

Di seguito, trovate il testo della canzone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere l'esibizione a Sanremo 1982 di Claudia Mori.

Non succederà più: testo

Quando ho bisogno di te

Succede che tu non ci sei

Troppa fiducia rovina l'amore

E adesso un mistero sei tu.

Non succederà più che torni alle tre

E io m'addormento senza te

Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore ma

Non succederà più che dico di sì per farti contento e penso

Non succederà più, d'amore te ne ho dato tanto ma

Non devo dartene più

e voglio pensare un po' a me

Guardarmi intorno se è notte se è giorno

deciderlo senza di te.

Non succederà più almeno per me di amare chi troppo vola

Non succederà più se averti vuol dire star sola.

Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento se

Non succederà più morire per la tua assenza.

Difendermi cambiandomi per te io lo farei

Ma mi ci vedi cosi a dirti sempre di sì.

Sei stata lo sei sempre e lo sarai

La donna che ho voluto e che vorrei

Succederà piu che torno alle tre

E tu ti addormenti senza me succederà più

D'amore, te ne ho dato tanto.

Quando ho bisogno di te

succede che tu non ci sei

Guardami intorno se è notte se è giorno

E poi non parliamone più.

Non succederà più che dico di sì per farti contento e penso

Non succederà più d'amore, d'amore, te ne ho dato tanto

Non succederà più che torni alle tre

E io m'addormento senza te

Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore ma

Non succederà più che dico di sì per farti contento e penso

Non succederà più, d'amore te ne ho dato tanto ma

Quando hai bisogno di me succede che sono da te

Quando hai bisogno di me succede che sono da te.