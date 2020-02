Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini: la canzone di Sanremo 2020 sulla reazione ad un amore finito

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini: significato della canzone, di cosa parla il testo

Elettra Lamborghini è in gara a Sanremo 2020 con il brano inedito "Musica (e il resto scompare)". Il pezzo, in italiano come da regolamento vuole, parla di un amore finito che non merita un'altra possibilità. Ci sono ricordi, accuse su assenze e mancanze ma che, oggi, appartengono solo al passato.

Musica (e il resto scompare): il titolo rende proprio il significato della canzone. Quello che scompare è tutto quello di cui Elettra accenna nel pezzo e che riguarda una storia sentimentale che era dannosa. La musica è la cura: distrarsi, ballare, pensare ad altro, non a chi, prima, accanto, non ha saputo valorizzare un legame ormai lontano.

Queste le parole di Elettra a Raiplay, parlando della sua partecipazione a Sanremo 2020: