Gigi d'Alessio a Sanremo 2020 ospite il 5 febbraio

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Sanremo 2020, Gigi d'Alessio ospite: la discografia del cantante

Gigi d'Alessio è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2020.

Il cantautore, durante la sua carriera, ha venduto oltre 26 milioni di dischi e ottenuto 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino. Fin da piccolo si è mostrato appassionato alla musica dopo aver ricevuto, in regalo, una fisarmonica. E' entrato in Conservatorio a 12 anni e ha conseguito il diploma in pianoforte.

E' diventato pianista di Mario Merola e il suo primo album, Lasciatemi cantare, esce nel 1992. Segue, l'anno successivo, Scivolando verso l'alto. I due successivi lavori sono Dove mi porta il cuore e Passo dopo passo.

Nel 1996 è la volta di Fuori dalla mischia. Il sesto lavoro in studio vede la luce nel 1998, È stato un piacere. Tutto in un concerto contiene 13 brani di successo e l'inedito Quel che resta del mio amore.

Portami con te viene pubblicato nel 1999 e nel 2000 arriva al Festival di Sanremo nella sezione "Campioni" con Non dirgli mai. Arriva decimo. L'anno dopo grazie a Tu che ne sai, il suo album "Il cammino dell'età" raggiunge la vetta dei dischi più venduti in Italia.

Nel luglio 2002 Miele anticipa il quinto album Uno come te pubblicato a settembre. Tra i pezzi sono presenti Non mollare mai e il duetto con Anna Tatangelo Un nuovo bacio.

Nel 2004 esce l'album Quanti amori e nel 2005 D'Alessio torna al Festival di Sanremo con il brano L'amore che non c'è. Nell'ottobre del 2006 viene rilasciato l'album Made in Italy, contenente un duetto con Lara Fabian.

Nell'ottobre 2008 esce il sedicesimo album Questo sono io, mentre quattro anni dopo è la volta di Chiaro. Un anno dopo è la volta di Ora. Il progetto del 2015 si concentra con il rilascio di "Malaterra" mentre nel 2017 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo esce "24 febbraio 1967"

L'ultimo disco pubblicato è Noi due, uscito nel 2019.

Al Festival di Sanremo 2020 torna per i 20 anni di "Non dirgli mai".

Tra i suoi brani di maggior successo non possiamo non ricordare "Non dirgli mai", "Tu che ne sai", Miele, Un nuovo bacio (con Anna Tatangelo), Non mollare mai, Quanti amori, Primo appuntamento, Ora, Notti di lune storte, La prima stella e L'ammore (con Fiorella Mannoia).