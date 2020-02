Sanremo 2020, Vasco Rossi e la proposta di essere direttore artistico: "Ho pensato di fare come Baglioni: accettare per consacrare me stesso e le mie canzoni"

Domani, con La Stampa, ci sarà un volumetto per festeggiare i 70 anni di Sanremo. E tra i contenuti dello speciale, anche un'intervista rilasciata da Vasco Rossi a Marinella Venegoni. Nella chiacchierata, il cantante rivela di aver ricevuto l'invito, nel 2019, di essere direttore artistico della successiva edizione del Festival:

Per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare di fare Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, ai superospiti ma anche ai concorrenti. Un duetto qua, un duetto là..