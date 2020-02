Bello Figo ospite a Live Non è la D'Urso: il rapper risponde alle ultime polemiche (sul concerto saltato di Livorno?)

Di Alberto Graziola domenica 2 febbraio 2020

Bello Figo, il rapper tra le polemiche ospite di Barbara D'Urso

Bello Figo è ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso, questa sera, 2 febbraio 2020. La notizia è stata data durante lo spot tv:

ai microfoni di ‘LIVE’, Bello Figo,il rapper delle polemiche, risponderà in studio all’ultimo scandalo che lo vede coinvolto.

La notizia probabilmente riguarda le polemiche legate a un mancato concerto a Livorno.

Come riportato da LivornoToday, inizialmente si era collegato la cancellazione del concerto per le critiche nate in seguito a un videoclip girato all'interno di un'aula di un'università della città (intitolato "Tromb0 a facoltà"). Ma il rapper avrebbe negato questa motivazione come causa della sua assenza:

Quanto scritto dalla stampa è una fake news. Datemi 5 o 10mila euro e poi vedrete se non me la sento di venire. Siete dei poveracci di m...a che vogliono vedermi flexare ma non hanno i soldi per pagare. Io duemila euro li spendo solo in vestiti e accessori Gucci.

Questa la replica degli organizzatori dell'evento: