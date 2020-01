No grazie, Junior Cally: la canzone di Sanremo 2020 contro razzismo e populismo

Junior Cally è sicuramente, tra i 24 Big in gara a Sanremo 2020, quello più chiacchierato e discusso. Non sono mancate, nelle scorse settimane, polemiche e attacchi per la sua partecipazione al Festival condotto da Amadeus, anche direttore artistico. E proprio lui ha confermato la presenza del rapper:

"Se Junior Cally verrà confermato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha una canzone bellissima come le altre 23, è una canzone al passo coi tempi che ha un testo sanremese, come tutte le altre. Magari nelle prossime edizioni chiederanno il curriculum degli artisti, ma poi rischiamo che tanti generi poi non vanno. Noi dobbiamo guardare avanti, pur facendo capire che certe canzoni... uno è contro a certi testi violenti. Ma nella storia della musica italiana, non solo nella storia di Sanremo, ci sono canzoni con dei testi particolari ma in quel momento è una fiction. Se è il caso di confermarlo? Io ascolto la canzone di adesso, non ascolto quella del 2017. Se ho paura di altre polemiche? Non vedo l'ora che arrivi il 4 febbraio, vi divertirete".