Junior Cally, Strega: testo e video della canzone al centro delle polemiche

Di Alberto Graziola mercoledì 29 gennaio 2020

Junior Cally è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020 ed è, da settimane, al centro delle critiche e delle polemiche per una canzone pubblicata alcuni anni fa, intitolata "Strega". Molti programmi tv ed esponenti politici hanno discusso in merito alla sua partecipazione al Festival (con un brano, tra l'altro, per nulla in discussione...) ma Amadeus, giustamente, ha difeso le sue scelte e ha deciso di confermare la presenza del cantante in gara.

Pochi giorni fa, a Non è l'Arena, su la7, Massimo Giletti ha aperto un talk in merito proprio alla canzone al centro delle polemiche, trasmettendo una parte "incriminata" della canzone e del video. Una giornalista del programma ha poi intercettato il conduttore di Sanremo 2020 che ha ribadito Junior Cally sul palco del Teatro Ariston.

"Se Junior Cally verrà confermato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha una canzone bellissima come le altre 23, è una canzone al passo coi tempi che ha un testo sanremese, come tutte le altre. Magari nelle prossime edizioni chiederanno il curriculum degli artisti, ma poi rischiamo che tanti generi poi non vanno. Noi dobbiamo guardare avanti, pur facendo capire che certe canzoni... uno è contro a certi testi violenti. Ma nella storia della musica italiana, non solo nella storia di Sanremo, ci sono canzoni con dei testi particolari ma in quel momento è una fiction. Se è il caso di confermarlo? Io ascolto la canzone di adesso, non ascolto quella del 2017. Se ho paura di altre polemiche? Non vedo l'ora che arrivi il 4 febbraio, vi divertirete".

In apertura post il video di "Strega", a seguire il testo della canzone:

Junior Cally, Strega, Testo

Robin Hood, deruba ricchi

Malibù, limone a spicchi

Si fanno le storie con quaranta fighe

Ma poi arrivo io quindi tu non ficchi

Dentro al gioco, chiappe strette

Amici rapper, sono marchette

Voglio vedere la vostra faccia sopra i pacchetti delle sigarette

Sì, li ho uccisi tutti quanti io

Sì, li ho uccisi, signor maresciallo

Gliel’ho servita come han fatto loro

Gliel’ho servita sopra a un piatto caldo

Testa alta quando ti parlo

Guardami in faccia quando ti parlo

Mi hanno sfidato, è stata una cazzata

Come quando scopi e ti togli il ritardo

Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia

Balla mezza nuda, dopo te la da

Si chiama Gioia perché fa la tr0ia

Sì, per la gioia di mamma e papà

Questa frate non sa cosa dice

Porca troia, quanto cazzo chiacchiera?

L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa

C’ho rivestito la maschera

Vieni a vedere che bella la Luna da sopra i palazzi

Siamo la voce della libertà per questi ragazzi

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa “Shu-shulala!”

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

La gente che giudica, piccola

Dentro il cervello, frà, briciola

Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola

Ho fatto un’orgia frate dentro casa

Dentro casa, frate dentro casa

Ma a succhiarmi il cazzo non c’erano grupie ma metà della scena italiana (ya!)

Comandati, frate schiavizzati dagli apparecchi digitali

Medici privati costano troppo

Come cazzo faccio coi medicinali?

Fanculo lo stato, fanculo l’Italia

Fanculo ogni membro della polizia

Ci entro dentro con lo sguardo di mio padre che entra dentro una farmacia

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo…