Lo sappiamo entrambi, Riki: la canzone di Sanremo 2020 su un amore che sta finendo

Di Alberto Graziola venerdì 31 gennaio 2020

Lo sappiamo entrambi, Riki: ecco di cosa parla, il significato della canzone

Riki sarà in gara a Sanremo 2020 con il brano inedito "Lo sappiamo entrambi". In attesa di ascoltarlo dal vivo (al suo debutto vero e proprio al Festival), il sito di Sorrisi ha pubblicato in anteprima il testo del pezzo. Ecco di cosa parla la canzone.

La canzone parla di un amore che sta finendo, della difficoltà di comunicare: il tempo passa, i silenzi aumentano e, soprattutto, a prendere piega nel rapporto, è sempre di più la distanza tra due persone.

La relazione cantata nel pezzo sembra incapace di prendere una direzione, una risoluzione o un happy ending. Ci sono lacrime, momenti impossibili da superare perché proprio il passato diventa ostacolo e la comunicazione -unica chiave possibile di rinascita e di recupero- sembra soffocata da sguardi persi nel vuoto e messaggi scrivi e mai inviati.

Riccardo Marcuzzo è anche autore -insieme a R- Scirè- del pezzo.