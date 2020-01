Sanremo 2020, Riki: Lo sappiamo entrambi è la canzone in gara (testo e video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 6 gennaio 2020

Sanremo 2020, Riki in gara con Lo sappiamo entrambi: testo, video, significato della canzone

Riki a Sanremo 2020 canta 'Lo sappiamo entrambi'. Il titolo della canzone è stato svelato, oggi, lunedì 6 gennaio 2020, durante 'Soliti ignoti - Speciale Lotteria' su Rai1.

Riki (vero nome completo Riccardo Marcuzzo) è uno dei Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

E' la sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse festivaliera.

Ha preso parte alla sedicesima edizione di 'Amici'. Fa parte della squadra blu capitanata da Elisa. Vince la categoria canto ma perde il duello finale per la vittoria con Andreas Muller.

E' uno dei giovani talenti su cui ha scommesso Francesco Facchinetti.

L'ultimo singolo porta per titolo 'Gossip'.

E' molto famoso in America Latina soprattutto in Argentina, Colombia, Brasile, Cile, Perù, Messico grazie alla collaborazione con i CNCO nel pezzo, 'Dolor De Cabeza'.

'Perdo le parole' è stata composta dal giovane interprete dopo una brevissima frequentazione con Aurora Ramazzotti.

Ha già all'attivo 3 dischi di platino per “Perdo le parole”, 1 disco di platino per il singolo “Perdo le Parole” e per il singolo “Polaroid”, 2 dischi di platino per il cd “Mania”, 1 disco d’oro per il singolo, “Se Parlassero di noi".

Presto, il cantautore sarà il protagonista assoluto di due imperdibili date evento:

22 febbraio 2020 Assago (Mi), Mediolanum Forum

28 febbraio 2020 Roma Palazzo dello Sport