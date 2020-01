Elodie feat. Fabri Fibra, Mal di testa è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 31 gennaio 2020

Il nuovo singolo di Elodie vede la partecipazione di Fabri Fibra.

Dal 23 gennaio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Elodie, Mal di testa, sesto estratto dal terzo album della cantante 29enne, This is Elodie, che sarà pubblicato il prossimo 7 febbraio.

Mal di testa vede la partecipazione di Fabri Fibra. Il singolo è stato prodotto da Neffa. La pubblicazione di Mal di testa arriva dopo quella di Nero Bali, Rambla, Pensare male, Margarita e Non è la fine, tutti singoli che saranno presenti in This is Elodie.

Durante la prossima settimana, Elodie sarà in gara al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda, scritta per lei da Mahmood e Dardust.

Nel video di Mal di testa, oltre ad Elodie, Fabri Fibra e Neffa, appaiono anche Mahmood, Marracash, Lazza, Carl Brave, Stash, Myss Keta, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Diletta Leotta, Elisa Maino, Marta Losito, Emanuele Ferrari e Annie Mazzola.

Di seguito, trovate il testo di Mal di testa; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Elodie feat. Fabri Fibra - Mal di testa: il testo

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo', non mi riprendo più,

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c'ho il motore fuso

Un caffè, poi un altro, e il terzo per tirarmi su.

Sopra le coperte, letto ancora fatto

Prima delle 7, ma erano le 4

C'ho i riflessi al minimo

C'ho lo specchio strano

Giuro, sto in formissima

Ma dopo ti richiamo.

Quello che vorrei

E' dirti che è successo stanotte, non so come ero messa

So che sono entrata in casa dalla finestra

Da quel punto in poi solo chiodi in testa.

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo', non mi riprendo più,

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c'ho il motore fuso

Un caffè, poi un altro, e il terzo per tirarmi su.

Sono fuori fase, sono fuori casa

Se bevo, vedo le stelle, sembra la Nasa

Mi giro nelle coperte, ma non mi passa

In giro sono leggenda, ma non mi basta

Ho mischiato amici buoni con amici pacco

Ho mischiato l'erba col tabacco

Ho mischiato strofe con l'alcol

Ho sempre sbagliato, ma l'ho sempre rifatto

Sono sempre distratto, scusa, che dicevi

Sarà che sono troppo in alto, mi ricevi

La testa che mi scoppia, quasi non mi reggo in piedi

Se penso ai miei problemi, qualcuno mi porti uno scacciapensieri.

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo', non mi riprendo più,

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c'ho il motore fuso

Un caffè, poi un altro, e il terzo per tirarmi su.

Elodie e Fabri

Aulin al picnic

Viene una hit su un Chico beat.

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c'ho il motore fuso

Un caffè, poi un altro, e il terzo per tirarmi su.