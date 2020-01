Sanremo 2020, Riki squalificato per aver spoilerato la sua cover? Arriva la riposta della Rai

Riki ha rischiato la squalifica dal Festival di Sanremo 2020 per aver spoilerato 20 secondi della sua versione de L'Edera, la cover che performerà nella serata del giovedì al fianco di Ana Mena. Il regolamento della kermesse recita:

"Tutti gli aventi diritto – che siano autori, artisti, case discografiche, compositori o editori – si obbligano a non eseguire e a non diffondere le canzoni in gara a Sanremo 2020, che sia in parte o in versione integrale. Il divieto è esteso a qualsiasi mezzo, supporto e rete di comunicazione elettronica, incluso internet. Il divieto è da intendersi fino alla fine della serata che prevede la prima esibizione dell’artista in questione al Festival".