Billie Eilish, Grammy, età, Everything i wanted: tutto quello che c'è da sapere sulla cantante

Di Alberto Graziola lunedì 27 gennaio 2020

Billie Eilish, ecco chi è la cantante che ha trionfato ai Grammy Awards 2020 e scalato le classifiche: età e Instagram

Billie Eilish ha trionfati ai Grammy Awards 2020 con ben 5 premi nelle più importanti categorie. Scopriamo insieme qualche informazione sulla cantante, in caso non la conosceste ancora bene.

Il suo vero nome è Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. E' nata a Los Angeles il 18 dicembre 2001.

Il suo iniziale successo è arrivato nel 2016 grazie alla canzone "Ocean Eyes", presto virale su Spotify. A quel punto ecco pubblicato l'EP di debutto Don't Smile at Me, uscito nell'agosto 2017.

Due anni dopo, nel 2019, arriva la vera e propria consacrazione grazie al disco d'esordio "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". A confermare e permettere il successo dell'album sono stati i brani When the Party's Over, Bury a Friend, Everything I Wanted e, soprattutto, Bad Guy.

Ecco alcuni dei premi ottenuti, ad oggi: 2 American Music Awards, 3 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 5 Grammy Awards 2020: album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente.

Everything I Wanted, tra i pezzi più cercati della cantante, è il settimo estratto dal primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go? La canzone parla della relazione di Billie Eilish con il fratello Finneas e di un sogno che aveva avuto, nel quale "si gettava dal Golden Gate". Il 22 gennaio 2020 è uscito il video ufficiale della canzone.