Grammy Awards 2020, Billie Eilish vince per Album of the year e confessa: "Credo che se lo meritasse Ariana Grande" (video)

Di Alberto Graziola lunedì 27 gennaio 2020

Billie Eilish e la reazione alla vittoria del premio "Album of the year" (video)

A far man bassa dei Grammy Awards 2020 è stata Billie Eilish. Ma il video che è diventato virale è stato quello di ringraziamento nel ritirare il premio "Album of the year".

Billie Eilish non pensava di meritare di vincere così tanti premi e nel suo discorso sull'accettazione dell'Album dell'Anno, Eilish è arrivata al punto di dire che in realtà, Ariana Grande meritava il premio per Thank U, Next.

La telecamera ha inquadrato la reazione della Grande, tra il pubblico, che scuoteva le mani e mandava un bacio alla Eilish.

Ariana Grande’s reaction to Billie Eilish saying she deserved the Album of the Year Grammy is sweet. #grammys pic.twitter.com/JwlERaZ0Pl — Alyssa Bailey (@alyssabailey) January 27, 2020

"Penso che Thank you Next meritasse il premio Album of the year più di ogni altra cosa al mondo. Ti adoro così tanto."

Grande ed Eilish hanno avuto diverse nomination ai Grammy, e Eilish ha vinto cinque delle sei: Album of the Year (When We All Fall Addleep, Where Do We Go?), Song of the Year ("Bad Guy"), Best New Artist , Record of the Year ("Bad Guy") e Best Pop Vocal Album. L'unico premio che non ha vinto è stata la migliore performance solista pop ("Bad Guy"). Questo è andato a Lizzo per "Truth hurts".

Nonostante non abbia vinto alcun Grammy, via social Ariana ha assicurato di essersi divertita molto:

i had a great mf time tonight :) thank u for everything pic.twitter.com/1BHIo5s0z3 — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 27, 2020

Ed è virale anche la reazione di Billie Eilish nello scoprire di aver vinto il premio "Album of the year"...