Demi Lovato canterà "Anyone" ai Grammy 2020: "Un grido d'aiuto prima della overdose del 2018"

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

Anyone è il nuovo singolo di Demi Lovato: ecco di cosa parla la canzone

"Anyone" è il titolo del nuovo singolo di Demi Lovato, cantato live, per la prima volta, ai Grammy Awards 2020, domenica prossima.

E' stata lei stessa a rivelarlo in una nuova intervista con Zane Low per Beats 1 di Apple Music. La Lovato ha raccontato che "Anyone" è stata scritta e registrata prima della sua overdose quasi fatale del luglio 2018.

Quasi quando lo ascolto di nuovo e sento queste parole mi risuonano come un grido d'aiuto. E in un certo senso ascolti e in un certo senso pensi: "Come mai nessuno ha ascoltato questa canzone e ha pensato:" Aiutiamo questa ragazza?""

Poi ha continuato: