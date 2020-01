Sanremo 2020, Marcella Bella tra gli esclusi: "Un dolore per me e mio fratello Gianni, che aveva scritto la canzone"

Di Giulio Pasqui giovedì 23 gennaio 2020

La canzone si intitola Un Amore Speciale e porta la firma dei quattro fratelli Bella.

La delusione di Marcella Bella è forte. 50 anni dopo Montagne Verdi, l'interprete sognava di tornare sul palco di Sanremo con un brano scritto dal fratello Gianni Bella, colpito da un ictus nel 2010. "Ormai c’è una certa incompatibilità tra me e il Festival di Sanremo. Non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiano fatto uno scherzo ad Amadeus e l’abbiano sostituita con l’altra...", ha dichiarato Marcella alla giornalista Elvira Serra sulle pagine del Corriere della Sera.

La canzone scartata si intitola Un Amore Speciale. "Amadeus l’aveva sentita e mi aveva detto che era una canzone importante. Evidentemente non abbastanza", racconta, svelando che il brano portava la firma anche degli altri due fratelli, Antonio e Rosario.

"Questo è un dolore. Non per me, ma per mio fratello Gianni. Nel 2010 ha avuto un ictus che gli ha paralizzato metà del corpo. È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. E invece ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dire: guarda che sto bene".

Marcella Bella ha anche raccontato com'è nata la canzone: