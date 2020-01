Sanremo 2020, i grandi esclusi: da Marcella Bella a Bianca Atzei?

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Ecco i cantanti che sarebbero stati esclusi dal Festival di Sanremo 2020

Continua a tenere banco il tema Sanremo 2020. A fine 2019, il settimanale Chi aveva anticipato i nomi dei 22 Big in gara al Festival che si terrà dal 4 all'8 febbraio prossimo, condotto da Amadeus. E lo stesso presentatore li aveva poi confermati alla stampa, invitandoli fisicamente alla serata speciale de "I soliti ignoti", in onda il 6 gennaio scorso. Inoltre, a sorpresa, aveva ampliato a 24 i nomi dei cantanti in gara, aggiungendo anche quelli di Rita Pavone e Tosca.

Adesso, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, rilancia indicando i nomi di alcun artisti che sarebbero stati esclusi dal conduttore e direttore artistico:

Amadeus dice no! La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero dei rifiutati a Sanremo, è lunghissima e tra gli esclusi figurano nomi importanti come Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi, Bianca Atzei e così via. Cantanti che pensavano di aver già il pass in tasca per il Festival.

Sarebbero questi alcuni nomi dei cantanti che si sarebbero sentiti dire "No" in merito alla loro esibizione sul palco del Teatro Ariston.

Irama, nelle settimane scorse, in merito alla sua partecipazione al Festival, aveva dichiarato: