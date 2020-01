Quando Lady Gaga, a 15 anni, era stata guest star de "I Soprano" (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 22 gennaio 2020

Lady Gaga guest star ne "I soprano": ecco la scena, ve lo ricordavate? (video)

Una notizia curiosa è riemersa in questi giorni, citata e ricordata dai fan di Lady Gaga, in maniera sempre più virale. Mentre il web commenta il leak dell'ultimo singolo della cantante, Stupid Love, apparso online nelle scorse ore a distanza di due settimana dal rilascio ufficiale, vi riportiamo una curiosità che forse non sapevate.

Lady Gaga, quando aveva 15 anni, è stata guest star in un episodio de "I soprano". La cantante ha recitato solo in un episodio, nel 2001, dello show di successo della HBO, Era la terza stagione della serie tv, l'episodio si intitolava "The Telltale Moozadell" e Gaga era una studentessa ribelle nella stessa scuola frequentato da AJ (Robert Iler).

Il suo personaggio mette nei guai il figlio di Tony Soprano, tanto che viene sospeso. È stata l'unica volta in cui è apparsa nello show.

Sette anni dopo, sarebbe "nata" Lady Gaga e avrebbe pubblicato il suo singolo di debutto, "Just Dance".

In apertura post potete vedere il video, cliccando sulla foto.