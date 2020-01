Billie Eilish per la canzone colonna sonora di 007 - No time to die: è ufficiale

Di Alberto Graziola martedì 14 gennaio 2020

007 - No time to die, Billie Eilish per la canzone portante della colonna sonora del film

Billie Eilish per la colonna sonora di 007 - No Time To Die.

E' ufficiale: sarà la giovanissima cantante (appena 18enne) a incidere la canzone portante del prossimo capitolo della saga cinematografica di James Bond.

A renderlo pubblico, via Twitter, è proprio l'account ufficiale della pellicola di 007 che sottolinea anche un record decisamente curioso. Billie, infatti, è la più giovane artista di sempre ad essere stata scelta per incidere il pezzo per una pellicola della saga cinematografica:

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Anche se i dettagli sulla canzone non sono ancora stati rivelati, sappiamo che ha scritto la canzone con il fratello maggiore Finneas, che ha anche avuto un ruolo nell'album di debutto di Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", ai vette delle classifiche internazionali.

"È assurdo far parte di tutto ciò", ha ammesso Eilish in una nota. "James Bond è il franchise cinematografico più bello che esista. Sono ancora sotto shock."

Recentemente, le canzoni per il tema di Bond hanno ottenuto un successo mondiale. "Skyfall" di Adele che accompagna il film con lo stesso nome e "Writing's On The Wall" di Sam Smith, pubblicato per il film "Spectre", hanno vinto entrambi come migliore canzone originale agli Oscar.