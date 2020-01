Sanremo 2020, Paolo Vallesi escluso: "Deluso ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte"

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Il commento di Paolo Vallesi, assente tra i nomi dei 24 Big al Festival di Sanremo 2020

Paolo Vallesi, dopo la sua esperienza nel programma "Ora o mai più", ha deciso di commentare la sua assenza tra i nomi dei 24 cantanti Big in gara a Sanremo 2020, ammettendo di essere dispiaciuto, deluso di non poter partecipare ma tenendosi ben lontano da qualsiasi polemica. E, via Instagram, ha pubblicato una sua foto, sorridente, accompagnata un messaggio (con, taggato, anche Amadeus, a scanso di equivoci e fraintendimenti di ogni genere):

Del 2019 mi piace ricordare il ritorno in modo più incisivo nel mercato musicale, la vittoria ad Ora o mai più, due nuovi singoli un libro e tanti concerti bellissimi. Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte. Con amicizia @giovanna_e_amadeus e #rimbacchiamocilemaniche @joeejoeofficial @clodio_management_media_music Buon 2020 a TUTTI TUTTI. Besos😘

Confermato, quindi, come riportato in queste ore dal settimanale Chi, il tentativo del cantante di tornare sul palco del Teatro Ariston che, in passato, gli aveva portato fortuna e permesso di ottenere il successo meritato con brani come "La forza della vita".