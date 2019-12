Irama non sarà a Sanremo 2020. Parla lui

Di Giulio Pasqui giovedì 19 dicembre 2019

Sanremo 2020: Irama non ci sarà. Ecco le sue dichiarazioni.

Chi parteciperà al Festival di Sanremo 2020 ancora non lo sappiamo. Di certo, però, sappiamo chi non ci sarà. Irama, per esempio. Il settimanale "Chi" scrive: "L’ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata. Il ragazzo ora se ne chiede il motivo".

Ebbene, Irama attraverso le sue Instagram Stories ha confermato la mancata partecipazione alla kermesse. Ecco cosa ha detto: