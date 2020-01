Sanremo 2020, Piero Pelù: Gigante è la canzone in gara (testo e video)

Piero Pelù a Sanremo 2020 canta 'Gigante'. L'annuncio è stato dato dal rocker toscano, oggi, 6 gennaio 2020, nel corso de 'I soliti ignoti - Speciale Lotteria Italia' su Rai1.

Piero Pelù è uno dei Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

E' la sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse festivaliera. Ecco il messaggio del rocker sul proprio account ufficiale Instagram dopo l'uscita della notizia:

l 2020 sarà un anno importantissimo e di grandi festeggiamenti per me: l’8 Marzo del 1980 (4 Ere rockifere fa ed a un paio di Galassie di distanza) organizzai il mio primo concerto con i MUGNÌONS, la band dei miei compagni di classe Majo, Kranio, Giò ed il caro Ringo) nel Circolo Bencini a Firenze. Il palco non esisteva quindi lo costruii con le mie mani legando tutti i tavoli nella sala della tombola sociale. Il pubblico erano 15-20 persone, tutti compagni di classe e fu un successone, qualcuno batteva il piede in terra e canticchiava qualche parola. Cercavo però qualcosa di più “professionale” e quando l’Aiazzi mi disse che stava provando con dei musicisti in cerca di un cantante mi fiondai in via de’ Bardi dove incontrai lui, Gianni, Ghigo e Francesco e da lì iniziò la mia più grande avventura umana e musicale: quella con i LITFIBA. Dopo tutti questi anni non ho ancora perso la voglia di scrivere, suonare, cantare, performare, confrontarmi e sperimentare. Infatti festeggio i miei 40 anni di musica con una prima volta… il mio primo @sanremorai.

Voi ragazzacci e ragazzacce siete pronti a condividere con me questo entusiasmo? E allora che la festa cominci!"

E' il leader dei Litfiba. Tra i maggiori successi 'Toro loco', 'Il mio corpo che cambia', 'Il mio nome è mai più' (con Ligabue e Jovanotti), 'Bene bene male male', 'Amore immaginato' (feat. Anggun), 'Spirito'.

Ha preso parte, in qualità di coach, alle prime tre edizioni di 'The Voice of Italy'.