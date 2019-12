Sanremo 2020, i cantanti in gara

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki. Ecco i 22 cantanti in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarli, a sorpresa oggi, Amadeus in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse, al via il prossimo 4 febbraio ha aggiunto:

L'ho detto sin da subito che sarebbe stato un Sanremo caratterizzato dall'imprevedibilità, ogni serata dovrà essere diversa dall'altra. Sanremo è come un cavallo imbizzarrito ma io sono figlio di un istruttore di equitazione, accetto di stare in sella a queste condizioni, il festival e' troppo affascinate. Ma non si dica che ho subito pressioni: non so neanche di quali case discografiche fossero i 22 cantanti che ho scelto sugli oltre duecento che ho ascoltato. Non ho avuto secondi fini faccio quello che mi diverte pensando al mercato discografico. Non ho guardato in faccia nessuno, alcuni neanche li conoscevo"