Sanremo 2020, Levante: Tiki Bom Bom è la canzone in gara (testo e video)

Levante a Sanremo 2020 canta 'Tiki Bom Bom'. Il titolo della canzone è stato svelato, oggi, lunedì 6 gennaio 2020, nel corso dei 'Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia' su Rai1.

Levante (vero nome Claudia Lagona) è una delle Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

E' alla sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse festivaliera.

Ecco le sue prime parole del 2020. Un anno che potrebbe incoronarla regina sul palco dell'Ariston:

"È finita una decade importante.

Chiudo gli occhi e mi rivedo nei dieci anni più assurdi della mia vita (non che quelli precedenti lo siano stati meno), potenti, pieni di soddisfazioni vere, di grandi risultati, resistenza, forza e fiato lunghissimo.

L’anno che se n’è andato m’era parso che all’inizio mi prendesse a ceffoni, poi ho capito che erano spinte per volare. E ho volato.

Il mio pensiero per questo inizio va a tutte le persone che si sentono sole: non lo siete, guardatevi davvero intorno e accogliete l’amore.

Inizio questa nuova decade con grandi novità.

Questa è una strada piena di luce, ed è la mia.

Ogni bene.

L."

Nel 2017, la cantautrice ha preso parte all'undicesima stagione di 'X Factor', in qualità di giudice.

Tra i brani di maggior successo, 'Alfonso', 'Pezzo di me', 'Bravi tutti', 'Non me ne frega niente' e Lo stretto necessario, in duetto con Carmen Consoli.

E' anche scrittrice. Ha all'attivo 2 romanzi: Se non ti vedo non esisti, edito da Rizzoli, uscito nel gennaio 2017 e Questa è l'ultima volta che ti dimentico, in libreria dal novembre 2018.

E' anche autrice per Gianni Morandi ('Mediterraneo'), ed ha duettato e collaborato con Tiziano Ferro ed Irene Grandi.