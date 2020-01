Sanremo 2020, Anastasio in gara

Di Sebastiano Cascone sabato 4 gennaio 2020

Sanremo 2020, Anastasio in gara

Anastasio è uno dei Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

Ecco il primo messaggio del giovane cantautore, su Facebook, dopo aver letto la notizia:

"Ciao ragazzi quest'anno vado al Festival di Sanremo"

Si tratta della sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse festivaliera. Lo scorso anno, però, in qualità di ospite, è apparso sul palco dell'Ariston per presentare il singolo 'Correre', anticipato da un monologo di uno dei padroni di casa, Claudio Bisio.

Ha vinto l'edizione 2018 di 'X Factor'. Ha, poi, raggiunto, la consacrazione tra il grande pubblico, con il brano 'La fine del mondo'. Qualche mese fa, il rapper napoletano ha pubblicato 'Il fattaccio del vicolo del Moro', brano basato sul monologo Er fattaccio di Americo Giuliani.

Ha collaborato, inoltre, con Fabrizio Moro riscrivendo 'Figli di nessuno (amianto)'.

Nel 2020 Anastasio tornerà live con le prime due date a Roma e Milano:

13 marzo 2020 Roma, Spazio Rossellini

31 marzo 2020 Milano, Fabrique

E' prevista anche l'uscita di un nuovo album. Un progetto che conterrà tutte le diverse anime e sfaccettature che da sempre contraddistinguono l'artista: l'energia del rap puro e semplice, la freschezza dei suoi ventidue anni e l'incisività della sua vena poetica e gli exploit nel cantautorato e nella letteratura.