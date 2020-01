Emma, il remix di Stupida Allegria con Izi: disponibile dal 10 gennaio

Di Fabio Morasca venerdì 3 gennaio 2020

Il remix di Stupida Allegria, singolo di Emma.

Dal prossimo 10 gennaio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il remix di Stupida Allegria, singolo di Emma, secondo estratto dal suo sesto album in studio, Fortuna, pubblicato lo scorso 25 ottobre.

La nuova versione di Stupida Allegria, infatti, vede la partecipazione del rapper Izi.

Emma ha condiviso la copertina e la data di pubblicazione del remix del suo singolo con un post pubblicato sui canali ufficiali dei vari social network:

STUPIDA ALLEGRIA ft. @izimuzic

Fuori dal 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

Grazie amico mio è stato bellissimo far incontrare la nostra musica e le nostre anime.

Daje che ci divertiamo

#stupidaallegria #fortuna

Nei commenti, il rapper genovese ha voluto ringraziare pubblicamente la cantante salentina per questa collaborazione.

La notizia del featuring tra Emma Marrone e Izi era già nota da giorni perché una prima foto ufficiale dei due artisti insieme è stata condivisa sul profilo Instagram di Emma lo scorso 29 dicembre.

Sui social, è stato condiviso anche uno spezzone tratto da un'esibizione live di Emma Marrone e Izi che ha anticipato le strofe che il rapper genovese ha scritto per questo remix.

Come già scritto, Stupida Allegria è il secondo singolo estratto da Fortuna, l'ultimo album di inediti di Emma che ha esordito direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Il primo singolo estratto dall'album è stato Io sono bella, scritto per lei, per quanto riguarda il testo, da Vasco Rossi.

Nel 2019, invece, Izi ha pubblicato l'album Aletheia, terzo album in studio del rapper. Recentemente, Izi ha pubblicato anche un singolo inedito intitolato Cometa.