La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo dello Sport a Roma: orario, biglietti e come arrivare

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, concerto 10 maggio 2024: come arrivare, orario e biglietti

Appuntamento imperdibile per i fan dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto stasera, 10 maggio 2024, al Palazzo dello Sport a Roma. La band porterà sul palco i suoi più noti successi inclusi i pezzi più recenti tratti dall’album “Fake News”, record di vendite. Nel 2025, il gruppo ha già annunciato una serie di date negli Stadi dove porteranno anche le canzoni presenti nel loro prossimo disco di inediti. A seguire tutte le informazioni sulla tappa di questa sera, dalla scaletta con l’ordine delle canzoni, ai biglietti, orario e come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, concerto 10 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Informazioni sui biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo dello Sport a Roma

Il concerto della band è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 10 maggio 2024 a Roma.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.